Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret için ilk üç toplantı tamamlandı. Asgari ücret zammı bekleyenler için zam oranı dördüncü toplantının ardından belli olacak. Asgari ücret belirlenmesinde önemli rol oynayan TÜİK'in asgari ücret önerisi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Asgari ücret için yapılan tahminler ve AGİ ayrıntıları...

Asgari ücret yeni haftaya girilirken milyonlarca vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde üçüncü toplantının ardından TÜİK'in asgari ücret zam teklifi açıklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önerilerini açıkladı. TÜİK, asgari ücret olarak ağır statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, orta statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı. İşte asgari ücret 2019 zammı için detaylar…

ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?

TÜİK’in asgari ücret önerisi ağır işler için 2 bin 213 TL, orta işler için bin 978,80 TL ve hafif işler için bin 841.40 TL oldu. TÜİK tarafından ağır işlerde çalışan bir işçi için yüzde 37.4 yani 610 TL zam önerildi. TÜİK orta işler için 375 TL, hafif işler için ise 238 TL zam önerisinde bulundu. Asgari ücret komisyonunun bu noktada kaç lira zam belirleyeceği merak ediliyor.

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ 2000 TL VE 25 ENFLASYON ARTI REFAH PAYI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret görüşmelerinin başladığı 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada asgari ücret artışı için enflasyonun kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, 2.000 TL'nin üzerinde yüzde 25 enflasyon ve refah payı talep edeceklerini belirtmişti.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

İşçinin kendisi için % 50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10

Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına % 7,5

Üçüncü çocuk için % 10

Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5’er

indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için % 15’lik orandan işlem görür. % 15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.