Asgari ücret için sona yaklaşıldı! Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret zammı için 3 toplantı gerçekleştirildi. Asgari ücretli zammı için bekleyen 4. toplantıyı dört gözle bekliyor. TÜİK'in asgari ücret önerisi açıklandı. Asgari ücret için çalışanların geçim derdini azaltacak bir zam komisyondan çıkacak sonucun ardından belli olacak.Peki 2019 yılı için asgari ücret kaç lira olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk 3 toplantısı sonlandı. Asgari ücret zammı belli olması için 4. toplantı gerçekleştirilmesi bekleniyor. Asgari ücret zammının 2019'da kaç lira olacağını merakla bekleyenler için cevap komisyonun 4. toplantısından sonra ortaya çıkacak. Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önerilerini açıkladı. TÜİK, asgari ücret olarak ağır statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, orta statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı. İşte asgari ücret zammı konusunda son gelişmeler…

ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?

TÜİK’in asgari ücret önerisi ağır işler için 2 bin 213 TL, orta işler için bin 978,80 TL ve hafif işler için bin 841.40 TL oldu. TÜİK tarafından ağır işlerde çalışan bir işçi için yüzde 37.4 yani 610 TL zam önerildi. TÜİK orta işler için 375 TL, hafif işler için ise 238 TL zam önerisinde bulundu. Asgari ücret komisyonunun bu noktada kaç lira zam belirleyeceği merak ediliyor.

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TÜRK-İŞ'İN TALEBİ 2000 TL VE 25 ENFLASYON ARTI REFAH PAYI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret görüşmelerinin başladığı 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada asgari ücret artışı için enflasyonun kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, 2.000 TL'nin üzerinde yüzde 25 enflasyon ve refah payı talep edeceklerini belirtmişti.

Öte yandan komisyonda bu yıl ilk kez üye statüsüyle bir asgari ücretli işçi de katıldı.

Asgari ücret bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde 2018 için yüzde 14.2 artışla ve net 1,603 TL olarak belirlenmişti.

TÜFE Kasım’da yıllık yüzde 21.62, ÜFE ise yıllık yüzde 38.54 artarken, enflasyon verisinin ardından yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kasım ayına ilişkin verilerin enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini gösterdiğini söylemişti.

Enflasyon bu yılın Eylül ayında ise yüzde 25.24 ile 15 yılın zirvesini görmüştü. Ekonomistler enflasyonda tepe noktasının görüldüğünü ve önümüzdeki dönemde düşüşlerin devamını bekliyorlar. Ancak ekonomistler düşüşün yavaş ve kademeli olacağını önümüzdeki yılın ilk yarısında da enflasyonun yüzde 20 civarında seyredeceğini öngörüyorlar.