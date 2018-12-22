Asgari ücret ve AGİ’nin 2019 zammı için kritik hafta! Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak sorusu için nefesler tutuldu ve geri sayım başladı. Asgari ücret için AGİ'de büyük önem taşıyor. Asgari ücret zammı belli olması için 4. toplantı gerçekleştirilmesi bekleniyor. Asgari ücret zammının 2019'da kaç lira olacağını merakla bekleyenler için cevap komisyonun 4. toplantısından sonra ortaya çıkacak. İşte asgari ücret 2019 zammı için detaylar...

Asgari ücret ve AGİ yani asgari geçim indiriminin kaç lira olacağı merakla bekleniyor. Asgari ücretli zammı için bekleyen 4. toplantıyı dört gözle bekliyor. TÜİK’in asgari ücret önerisi açıklandı. Asgari ücret için çalışanların geçim derdini azaltacak bir zam komisyondan çıkacak sonucun ardından belli olacak. Asgari ücret için yapılan tahminler ve AGİ ayrıntıları…

TÜRK-İŞ’İN TALEBİ 2000 TL VE 25 ENFLASYON ARTI REFAH PAYI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret görüşmelerinin başladığı 6 Aralık’ta yaptığı açıklamada asgari ücret artışı için enflasyonun kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, 2.000 TL’nin üzerinde yüzde 25 enflasyon ve refah payı talep edeceklerini belirtmişti.

ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?

TÜİK'in asgari ücret önerisi ağır işler için 2 bin 213 TL, orta işler için bin 978,80 TL ve hafif işler için bin 841.40 TL oldu. TÜİK tarafından ağır işlerde çalışan bir işçi için yüzde 37.4 yani 610 TL zam önerildi. TÜİK orta işler için 375 TL, hafif işler için ise 238 TL zam önerisinde bulundu. Asgari ücret komisyonunun bu noktada kaç lira zam belirleyeceği merak ediliyor.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

İşçinin kendisi için % 50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10

Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına % 7,5

Üçüncü çocuk için % 10

Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5'er

indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için % 15'lik orandan işlem görür. % 15 ile çarpılan indirimli gelir 12'ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.

2018’DE AGİ KAÇ LİRA OLACAK?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018 rakamları Ocak ayında belli oldu. 2017 yılında evli ve eşi çalışanlar için 133 TL olan AGİ 2018’de 152 TL oldu. Asgari Geçim İndirimi her yıl asgari ücretin brütü üzerinden belirleniyor. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanan asgari geçim indirimi şöyle:

Bekar: 152,18 TL

Evli, eşi çalışmayan: 182,51 TL

Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu: 205,44 TL

Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu: 228,16 TL

Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu: 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu: 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu: 258,70 TL

Evli, eşi çalışan: 152,18 TL

Evli, eşi çalışan 1 çocuklu: 175 TL

Evli, eşi çalışan 2 çocuklu: 197,83 TL

Evli, eşi çalışan 3 çocuklu: 228,56 TL

Evli, eşi çalışan 4 çocuklu: 243,48 TL

Evli, eşi çalışan 5 çocuklu: 258,70 TL