Asgari ücrette kritik hafta geldi! 2019 AGİ ve asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Milyonlarca asgari ücretli son dakika zam açıklamasını bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk üç toplantısını yaptı. AGİ yani asgari geçim indirimi ve asgari ücret 2019 zammı için gözler 4. toplantıda.

Asgari ücretin belirlenmesi için toplanan komisyon toplantılarını bir bir gerçekleştiriyor, asgari ücretli çalışanlar heyecanla asgari ücretin açıklanacağı günü bekliyor. 3. toplantı son buldu ve asgari ücret zammının belirlenmesinde büyük rol oynayan TÜİK asgari ücret önerisini sundu. Peki asgari ücret kaç lira olacak? AGİ 2019 zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammının 2019'da kaç lira olacağını merakla bekleyenler için cevap komisyonun 4. toplantısından sonra ortaya çıkacak.

ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?

TÜİK'in asgari ücret önerisi ağır işler için 2 bin 213 TL, orta işler için bin 978,80 TL ve hafif işler için bin 841.40 TL oldu. TÜİK tarafından ağır işlerde çalışan bir işçi için yüzde 37.4 yani 610 TL zam önerildi. TÜİK orta işler için 375 TL, hafif işler için ise 238 TL zam önerisinde bulundu. Asgari ücret komisyonunun bu noktada kaç lira zam belirleyeceği merak ediliyor.

TÜRK-İŞ’İN TALEBİ 2000 TL VE 25 ENFLASYON ARTI REFAH PAYI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret görüşmelerinin başladığı 6 Aralık’ta yaptığı açıklamada asgari ücret artışı için enflasyonun kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, 2.000 TL’nin üzerinde yüzde 25 enflasyon ve refah payı talep edeceklerini belirtmişti.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

İşçinin kendisi için % 50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10

Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına % 7,5

Üçüncü çocuk için % 10

Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5'er

indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için % 15'lik orandan işlem görür. % 15 ile çarpılan indirimli gelir 12'ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.



ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.