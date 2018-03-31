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Aşıklar Tepesi’nde Kırgız kız, erkek arkadaşını dakikalarca tokatladı

Nevşehir’in Göreme beldesindeki Aşıklar Tepesi'nde Kırgız genç kızın erkek arkadaşını dakikalarca tokatlaması ilginç görüntüler oluşturdu.

android-time 11:49 31 Mart 2018
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Aşıklar Tepesi’nde Kırgız kız, erkek arkadaşını dakikalarca tokatladı
Nevşehir’in Göreme beldesindeki Aşıklar Tepesi'nde Kırgız genç kızın erkek arkadaşını dakikalarca tokatlaması ilginç görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da her sabah yüzlerce kişinin gökyüzündeki balonların dansını izlemek için geldiği Göreme'de Aşıklar Tepesi bu kez ilginç bir olaya sahne oldu.

Foto: İHA

Günün ilk ışıklarıyla beraber balonlarla fotoğraf çekinmek için Nevşehir'in merkez ilçesine bağlı Göreme beldesindeki Aşıklar Tepesi’ne gelen Kırgız çift bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartıştığı erkek arkadaşına yüzlerce kişinin şaşkın bakışları arasında dakikalarca tokat savuran genç kızı sakinleştirmek için erkek arkadaşı büyük çaba sarf etti.

Foto: İHA

Kız arkadaşından yediği tokatlar karşısında oldukça şaşıran genç, kız arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı. Balonları fotoğraflamak için gelen turistler ise, manzarayı bırakıp şaşkın bakışlarla genç çifti izledi.

Foto: İHA

(İHA)

Son güncelleme: android-time 12:2131.03.2018
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