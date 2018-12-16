Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Aşırı yağış yüzünden doktorlar dağda mahsur kaldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda, 2 doktorun aşırı yağış nedeniyle mahsur kaldığı bildirildi.

android-time 17:46
Haberler Gündem
Aşırı yağış yüzünden doktorlar dağda mahsur kaldı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda, 2 doktorun aşırı yağış nedeniyle mahsur kaldığı bildirildi.

Antalya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, basına yaptığı açıklamada, 2 uzman doktorun, Hisarçandır’daki Çalbalı Dağı’nda aşırı yağış nedeniyle mahsur kaldıkları yönünde ihbar aldıklarını söyledi.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgede olduğunu aktaran Timur, AFAD ve UMKE ekilerinin de bölgeye sevk edildiğini kaydetti.

Doktorlarla telefon ile irtibat kurulabildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Timur, doktorların yürüyüş için dağa çıktıklarının tahmin edildiğini aktardı. AA

İLGİLİ HABERMeteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Son hava durumu verileri...Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Son hava durumu verileri...

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 18:2516.12.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar