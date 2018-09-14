Asırlık camiyi yıkıp otopark yaptılar

Anıtlar Yüksek Kurulu’nun restorasyon çalışması başlattığı Urgancı Ahmet Çelebi Camii ani bir kararla yıkıldı. Yeniden yapılacak caminin arazisi otoparka dönüştü...

Kocaeli'nin İzmit İlçesi'nde, 1800'lü yılların sonunda inşa edilen tarihi Urgancı Ahmet Çelebi Camii, (Baç Çınarlı Camii) Valilik tarafından “güvenlik riski bulunduğu” gerekçesiyle ibadete kapatıldı. Anıtlar Yüksek Kurulu da geçtiğimiz nisan ayında restorasyon kararı alarak çalışmalara başladı. Haziran ayında ise İstanbul 2. Bölge Vakıflar Müdürlüğü'nce sürdürülen restorasyon çalışmaları bir anda durduruldu ve cami yıkıldı. Ahmet Çelebi Camii'nin aslına uygun olarak yapılacağı ve 800 kişinin aynı anda ibadet edebileceği kaydedildi. Cami için önce restorasyon ardından da yıkım kararının çıkması kafaları karıştırdı. Cami cemaatinin restorasyon çalışmalarından rahatsız olduğu ve kurulan cami yaşatma derneği ile ‘yıkılıp yeniden yapılması için' lobi faaliyetinde bulunduğu iddia edildi.

CAMİ ARAZİSİNDE ÜCRETLİ OTOPARK

Yıkılan cami alan inşaat çalışmaları henüz başlamadığı için cami yaşatma derneğince ücretli otoparka dönüştürüldü.