Asırlık dede, torununun torunuyla bayramlaştı

Muş'ta yaşayan 95 yaşındaki 5 çocuk ve 36 torun sahibi Şefik Toplu, bayramın üçüncü günü çocukları ve torununun torunuyla bayramlaşmanın sevincini yaşadı.

Kentte Zafer Mahallesinde yaşayan Şefik Toplu, bayramın üçüncü gününde kendisini ziyaret eden 5 çocuğu, 36 torunu ve 3 torununun torunuyla bir araya geldi. Bayramın üçüncü gününde çocuk ve torunlarına el öptürmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Şefik Toplu, bayramların birlik, barış, kardeşlik ve beraberliğin sembolü olduğunu söyledi. Eşiyle 1944 yılında evlendiğini ve 78 yıl birlikteliğin ardından eşinin vefat ettiğini ifade eden Toplu, “Eşimle 78 yıl bir yastığa baş koyduk.

Ancak eşim 80 yaşındayken vefat etti. Eşimin vefatından sonra çocuklarım ve torunlarımla yaşıyorum. 5 çocuğum, 36 torun ve üçte torunumun torunu var. Günümü torunlarıma ayırıyorum. Çocuklarım ve torunlarım da bana iyi bakıyor” dedi. Gelibolu ilçesinde 4 yıl askerlik yaptığını anlatan Toplu, “Dönemimizde erzak olmadığı için arpa kavurup çantalarımıza koyarak talimde yerdik. Şu anda her şey var. Benim sağlık durumum çok iyi çocuklarım bana çok iyi bakıyorlar. Ancak dişlerim yok. Daha önce dişimi yaptırmak istedim hocalar ‘diş yaptırmak haramdır’ dedikleri için yaptırmadım. Buna rağmen sağlıklı ve uzun bir ömür geçirmesini de zamanında tükettiğim doğal besinlere borçluyum” diye konuştu.

Eski bayramları anlatan Toplu, “Köylerde bayram şekeri bulmamız mümkün değildi. Bayram namazından sonra bayramlaşmada, genelde bayram yemekleri yapılıyordu. Önce erkeklere daha sonra kadınlara yemek ikram ediliyordu” ifadelerini kullandı.

;”Dedeyle bayramlaşarak duasını alıyoruz”

95 yaşındaki Şefik Toplu ile bayramlaşan Zafer Mahallesi Muhtarı Büryettin Alkan da, “Şefik dede mahallemizde yaşayan ve herkesin dedesi olan biri. Şefik dede, mahallemizin en büyüğü olması dolayısıyla herkes ona saygı gösteriyor. Şefik dedeyle bayramlaşarak duasını alıyoruz. Boş zamanlarda gelip kendisini dinliyoruz. Yaşadığı zorlukları ve hayatını bize anlatıyor.” dedi.

Şefik Toplu’nun 65 yaşındaki ikinci oğlu Necat Toplu ise, her bayram babasının duasını almak için bir araya geldiklerini söyledi. Babasının büyük zorluklar çekmesine rağmen sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Toplu, “İlerlemiş yaşına rağmen neredeyse tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor. Bayramı çocukları ve torunlarıyla geçirmekten hem kendisi hem de biz mutlu oluyoruz.

Halen bizim onun fikirlerine ihtiyacımız var. Biz evlatları ve torunları için bir kültür hazinesidir. En büyük çocuğu 70 yaşındadır. Babam torunun torununun torununu görmüş ve 95 yaşındadır. En küçük çocuğu ise 51 yaşındadır” diye konuştu. Torunu Leyla Toplu da, “Dedemiz geçmişe alakalı çok güzel bilgiler veriyor.

Bize eski türküleri söyler, kendisinden çok haz alırız. Onun varlığı bizim için bir lütuftur. Bize askerlik anlarını anlatıyor. En büyük araçları atlar olduğunu söylüyor. Yokluk dönemlerini dile getiriyor ama o dönemin birlik, beraberliğini ve kardeşliğini, insanların bir birine bağlılığını anlatıyor. Bu açıdan dedem bizim yol göstericimizdir” şeklinde konuştu.

MUŞ (İHA) – Uğur Ulu