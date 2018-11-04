‘Asit göleti’ tehlike saçıyor!

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kullanılan kömürden oluşan kül dağları nedeniyle Kapubağ Mahallesi’ndeki gölet tehlike saçmaya devam ediyor. Yapılan uyarılara karşın yetkililerin ciddi bir önlem almadığı gölete sadece “Uyarı, girmek yasaktır” tabelası asılması dikkat çekti. Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) “Bunlar asit göleti” diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

Yatağan'da 36 yıldır faaliyet gösteren termik santralde elektrik üretmek için kullanılan kömürlerin kül halindeki atıkları, santrale yaklaşık bir kilometre uzaktaki Kapubağ Mahallesi'nin kırsalına dökülüyor. Yöre halkının kül dağı olarak nitelediği atıkların döküldüğü sahadaki büyük gölet ise çevrede için büyük bir risk oluşturuyor.;

“UYARI, GİRMEK YASAKTIR”

Gölün mavi ve turkuaz rengi nedeniyle fotoğrafçılar akın ettiği göl ve çevresi, sağlık açısından da büyük tehlike oluşturuyor. Göletin girişine dikilen ve “Uyarı, girmek yasaktır” tabelasından başka önleyici hiçbir tedbirin alınmadığı bölgede, özellikle çocuklar ve hayvanlar için bir tehlike oluşturuyor.



“GÖRÜNTÜYE ALDANMAYIN”

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Ağır metallerle oluşan göletle ilgili sık sık uyarılarda bulunuyor. Görüntüye aldanmayın diyen MUÇEP yetkilileri şu açıklamayı yaptı: “Bu manzara Maldivler'den ya da Gökova Körfezi'nden değil. Suya dalma isteği uyandırıyor, değil mi? Sakın ha! Yatağan Termik Santrali'nin zehirli atıklarından oluşmuş asit göletleri bunlar. Kül barajının kapladığı alan şimdilik 700 hektar; yani kabaca bin futbol sahası kadar… Etrafta hiçbir uyarı levhası falan da yok. Buradan su içme gafletinde bulunmuş börtü böcek anında ölmüş. Kim bilir daha nice canlıyı öldürmüştür bu ölüm göleti”



“ÖNLEM EN KISA ZAMANDA ALINMALI”

Platform yöneticilerinden A. Serdar Denktaş, çevre mühendislerinin konuyla ilgili raporlar hazırladığını belirterek “Kömürün, organik içerikli bir madde olmasına rağmen oluşum aşamalarında içeriğine metal ve ağır metalleri de dahil edebildiğini bize mühendis arkadaşlarımız anlattı. Ağır metal ihtiva eden küller, su ile temas ettiğinde su bünyesine geçiyormuş. Doğal olarak da kül barajının tehlikesi de bu noktada başlıyor. Zaten Yatağan linyit kömürü içeriğinde radyoaktif veya ağır metal içeriği olduğu bazı bilimsel kaynaklarda geçiyor. Bu nedenle kül göletini oluşturan su içeriğinde canlıları olumsuz etkileyecek maddeler bulunduğunu bilim adamları açıkladı. Raporlar ortadayken gereken önlem en kısa zamanda alınmalı” diye konuştu.