Askerden, fındık bahçesindeki annesine duygu dolu sürpriz

Kurban Bayramı tatili için memleketi Aybastı ilçesi Küçükyaka Mahallesi´ne izne giden asker Emin Karakuş, bahçede fındık toplayan annesine sürpriz yapmak istedi. Üzerinde üniformasıyla fındık bahçesine sessizce giren Karakuş,yerde oturan annesine arkasından yaklaşıp gözlerini kapattı.
Gözünü kapatan ellere dokunup, “Emin´in ellerine benziyor” diyen anne, daha sonra gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşları arasında anne-oğul uzun süre birlerine sarılıp hasret giderirken, bu anlar da cep telefonu kamerasınca kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, izleyenleri duygulandırırken, binlerce takipçiden de beğeni aldı.
Arzu ERBAŞ/ORDU, (DHA)