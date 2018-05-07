Askerden geldi, yol verme kavgasında can verdi

İstanbul Bağcılar'da askerden yeni geldiği öğrenilen Selim G., yol verme tartışmasında silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Polisi’ni harekete geçiren olay Bağcılar Yavuz Selim Caddesi’nde yaşandı. İddialara göre, 10 gün önce askerden gelen Selim G. akşam sıralarında, Bağcılar Yavuz Selim Caddesi 1072 sokakta komşularının evinin taşınmasına yardımcı oluyordu. Eşya taşıma işlemi devam ederken, sokağa giren bir araç yol istedi. Bunun üzerine araçta bulunan kişilerle eşya taşıyanlar arasında tartışma başladı.

Tartışmanın ardından sokaktan ayrılan B.V. isimli şüpheli bir grupla tekrar geldi. Yeniden alevlenen tartışma arbedeye dönüştü. Arbede devam ederken iddialara göre, B.V. kullandığı silahtan çıkan kurşunla Selim G. vuruldu. Selim G. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis çalışma kapsamında olay yerinden kaçan şüphelilerden birinin yaralanarak hastaneye gittiğini belirledi.

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Hastanelerde araştırma yapan ekipler tetiği çektiği iddia edilen B.V’nin bıçakla hafif yaralandığını ve tedavi gördüğünü belirledi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, tedavisinin ardından B.V. ile olaya karışan bir kişiyi gözaltına aldı.