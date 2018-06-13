Askeri alan otapark oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Tarabya’daki 12 bin 639 metrekarelik askeri alanın fonksiyonunu değiştirerek açık otopark ve “koruya katılacak alan” ilan etti.

Sarıyer Tarabya'da “askeri alan” ve “kadastaral boşluk” alanında kalan toplam 12 bin 639 metrekarelik arazinin imarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tartışmalı şekilde değiştirildi. Plan değişikliği; Milli Savunma Bakanlığı, İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı'nın arazinin askeri alandan çıkartılmasına ilişkin talep yazıları ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin 1 Temmuz 2016 tarihli görüş yazısı doğrultusunda hazırlandı. Plan değişikliğine ilişkin hazırlanan raporda, arazinin 1983 tarihli “Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planı”nda askeri alanda kaldığı belirtildi.

MSB'DEN GÖRÜŞ ALINMAMIŞ

Yetkili komutanlık nezdinde yapılan incelemeler sonucunda arazinin; “askeri alanda, askeri yasak ve güvenlik bölgesinde veya kamulaştırma sahasında” kalmadığı, tapu sicil kaydında da herhangi bir askeri bölge şerhinin bulunmadığı, şahıs adına kayıtlı olduğu ifade edildi. Parsellerin Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüş alınmadan “askeri alan” fonksiyonuna ayrıldığı, bu nedenle karşılaşılan her hangi bir hukuki işlemde Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün de sorumlu olacağı belirtilerek söz konusu parsellerin her ölçekteki imar planlarında “askeri alan” fonksiyonundan “ ivedi” çıkarılması istendi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden alınan görüş yazısında imar planı ilke ve kararlarının bütünlüğünün bozulmaması dikkate alınarak askeri alan fonksiyonundan çıkartılmasında bir sakınca olmadığı ifade edildi.

Toplam 12 bin 639 metrekarelik alan için hazırlanan plan değişikliği ile askeri alanın yaklaşık 9 bin 109 metrekaresi “koruya katılacak alan” ilan edildi ve parsellerin önünde yer alan 3 bin 530 metrekarelik boşluk, açık otopark alanı olarak düzenlendi. Plan değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi.

MİLLET BAHÇESİ YAPIN

Karara tepki gösteren CHP'li İBB Meclis Üyesi Ülkü Koçar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri alanların yeşil alan olmasına ilişkin açıklamalarına atıf yaparak “Bu araziyi koruya katılacak alan ve açık otopark ilan etmek yerine Millet Bahçesi yapın” dedi. 5 bin 797 metrekaresi İBB'ye ait olan arazinin tamamı şu an ağaçlarla kaplı. Arazinin arkasında da Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü yer alıyor.