Askerlik kısalacak mı? Askerlik kaç ay olacak? Tek tip askerlik hakkında gelişmeler…

Gözler askerlik süresi ile ilgili yaşanan gelişmelerde. Günümüze uzun dönem askerlik süresi 12 ay olmasına rağmen, 9 aya düşürülmesi gündemde yer alıyor. Vatandaşların merakla beklediği “Askerlik 9 aya düşecek mi”, “Askerlik süresi kısalacak mı” soruları yavaş yavaş yanıt bulmaya başladı. İşte, Askerlik süresi ve tek tip askerlik hakkında merak edilen detaylar…

Askere gidecek yükümlüler askerlik süresi ve tek tip askerlik detaylarını araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile yaptığı çalışmalarla ilgili toplantı düzenlendi. Askerlik hakkında son gelişmeler şu şekilde…

ASKERLİK KISALIYOR MU?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir süre önce ‘askerlik' konusu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Tek tip askerlik ile zorunlu askerlik görevi için değişikliğe gidileceğini açıklayan Bakan Akar, “Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik; 2 – 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor.” dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akar, tek tip askerliğe dair “Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik; 2 – 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor. Daimi olacak ikide bir bedelli mi olacak, geliyor mu, çıktı mı ? Bu öngörülebilir, herkes bilecek ki bu budur. En iyisi en rahatı, her erkek askerlik görevini yapar deyip kapatmak, ama olmuyor. Ekonomik, siyasi, bireysel, modern hayatın getirdiği mecburiyetten dolayı çözüme gidiliyor. Kendi içinde tutarlı hale getirmek herkesin hesabını, kitabını, eğitimini işçiliğini buna göre getirsin.” diye konuştu.

ASKERLİK SÜRESİ NE KADAR?

Kanunlara göre Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki her erkek, 19 yaşına geldiğinde ilk askerlik yoklamasını yaptırmak ve belirli bir yaşa kadar askerlik hizmetini tamamlamak zorunda. Günümüzde uzun dönem (tam dönem) zorunlu askerlik 12 aydır. Ekim 2013'te alınan karar ile 1 Ocak 2014'ten itibaren uzun dönem askerlik süresi 12 ay olmuştur. Yükseköğrenim görenlerde zorunlu hizmet süreleri tam dönem yedek subayların 12 ay, kısa dönem erlerin 6 aydır.