Askerlik süresi kısalacak mı? Askerlik 9 aya mı düşecek?

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nını yaptığı toplantı sonrası askerlik süresi kısalacak mı merak konusu oldu. Peki askerlik süresi kısalacak mı, tek tip mi olacak? Askerlik süresi 9 aya düşecek mi? İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin yaptığı toplantılar ardından “Askerlik süresi” konusu çok sayıda vatandaşı heyecanlandırmaya başladı.Milli Savunma Bakanlığı’nda, Bakan Hulusi Akar’ın başkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı. Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.

ASKERLİK SÜRESİ NE KADAR?

Kanunlara göre Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki her erkek, 19 yaşına geldiğinde ilk askerlik yoklamasını yaptırmak ve belirli bir yaşa kadar askerlik hizmetini tamamlamak zorunda. Günümüzde uzun dönem (tam dönem) zorunlu askerlik 12 aydır. Ekim 2013’te alınan karar ile 1 Ocak 2014’ten itibaren uzun dönem askerlik süresi 12 ay olmuştur. Yükseköğrenim görenlerde zorunlu hizmet süreleri tam dönem yedek subayların 12 ay, kısa dönem erlerin 6 aydır.

ASKERLİK SÜRESİ KISALIYOR MU?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir süre önce ‘askerlik’ konusu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Tek tip askerlik ile zorunlu askerlik görevi için değişikliğe gidileceğini açıklayan Bakan Akar, “Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik; 2 – 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor.” dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akar, tek tip askerliğe dair “Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik; 2 – 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor. Daimi olacak ikide bir bedelli mi olacak, geliyor mu, çıktı mı ? Bu öngörülebilir, herkes bilecek ki bu budur. En iyisi en rahatı, her erkek askerlik görevini yapar deyip kapatmak, ama olmuyor. Ekonomik, siyasi, bireysel, modern hayatın getirdiği mecburiyetten dolayı çözüme gidiliyor. Kendi içinde tutarlı hale getirmek herkesin hesabını, kitabını, eğitimini işçiliğini buna göre getirsin.” diye konuştu.