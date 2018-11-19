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Astrolog kazada yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, astrolog Egemen Töreli (51), yolun karşısına geçmek isterken, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

android-time 10:59
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, astrolog Egemen Töreli (51), yolun karşısına geçmek isterken, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çorlu’da yaşayan astrolog Egemen Töreli, Muhittin Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada M.T.’nin kullandığı 59 PT 161 plakalı kamyonet, önce Töreli’ye ardından elektrik direğine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü M.T. ile Töreli, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Egemen Töreli, götürüldüğü Çorlu Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)

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Son güncelleme: android-time 11:2819.11.2018
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