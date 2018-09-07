Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı hangi gün başlayacak? İşte önemli tarihler…

Muharrem ayı için geri sayım başladı. Müslümanlar için önemli olayların gerçekleştiği ve Hicri Yılbaşı manasına gelen Muharrem ayı 11 Eylül Salı 2018 günü başlıyor. Yani 11 Eylül Salı'yı çarşambaya bağlayan gece Hicri Yılbaşı oluyor ve Muharrem ayına girmiş oluyor. Peki Muharrem ayının önemi nedir? Hicri Yılbaşı gecesi nasıl ibadet etmeli, nasıl dua etmeli? Aşure günü ne zaman?

Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri yılbaşı olarak da ifade edilen Muharrem ayı, içinde yaşanan birçok önemli olay nedeniyle hürmetli aylar içine alınmıştır. Peki Muharrem ayı hangi güne denk geliyor? Muharrem ayının 10. günü olan Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ve Aşure günü nasıl değerlendirilmeli, nasıl ibadet etmeli, nasıl dua etmeli?

MUHARREM AYI NE ZAMAN? İŞTE ÖNEMİ…

Müslümanlar için önemli olayların gerçekleştiği ve Hicri Yılbaşı manasına gelen Muharrem ayı 11 Eylül Salı 2018 günü başlıyor. Muharrem Ayı, Hicri senenin ilk ayı olması nedeniyle önemli olmasının yanında tarihte bu ayın ilk 10 günü içinde gerçekleşen olaylar nedeniyle Müslümanlar için ayrı bir yeri vardır. Kuran-ı Kerim'de Tevbe Suresi'nin 36. ayetinde mealen Yüce Allah şöyle buyurmuştur “Muhakkak ki, Allâhü Teâlâ katında ayların sayısı, Cenâb-ı Hakk’ın kitabında gökleri ve yeri yarattığı günden beri on ikidir. Bunlardan dördü haram (hürmetli) olanlardır…”. Ayette bahsi geçen aylar ise Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb aylarıdır.

AŞURE GÜNÜ EN ZAMAN?

İşte 2018 Muharrem ayı ile ilgili tarihler:

1 Muharrem – 2018: 11 Eylül 201 Salı

10 Muharrem – 2018: 20 Eylül 2018 Perşembe

Hicri yılbaşı – 2018: 11 Eylül 201 Salı

Aşure günü – 2018: 20 Eylül 2018 Perşembe

AŞURE GÜNÜNDE NELER YAŞANDI?

– Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61′de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim, 680) Kerbelâ'da Yezid'in ordusunca katledilmiştir,

– Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

– Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

– Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

– Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

– Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

– Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,

– Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

– Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,

– Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi.

MUHARREM AYINDA YAPABİLECEĞİMİZ İBADET VE DUALAR



Muharrem ayında Rabbimizden günahlarımızın affı için bol bol tevbe istiğfar edilebilir. Hicri senenin ilk ayının ilk gecesi, tevbe istiğfar etmek için tesbih namazı kılınabilir. Bu namazı aşağıdaki tarif edilen şekilde eda edebilirsiniz;

“Yâ Rabbi, bu yeni senede beni mağfiret-i ilâhiyene, rızâ-yı ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîyene mazhar eyle, yeni açılan amel defterimi rızâ-yı ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle, beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden muhâfaza buyur.”

Tesbih namazında (15 tesbihden sonra) şunlar okunur:

1. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü’l-Kürsî,

2. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene’r-Rasûlü… (Sûre-i Âl-i İmrân’ın ilk 2 âyeti de ilâve edilerek)

3. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî…

4. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 İhlâs-ı Şerîf.

Namazdan sonra istiğfâr edilir, salevât-ı şerîfe getirilir ve arkasından duâ edilir.