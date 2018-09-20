Aşure tenceresi bu yıl zamlı kaynıyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, aşure yaparken kullanılan temel malzemelerin fiyatında yaşanan artışı hesapladı, aşurelik malzeme fiyatlarında meydana gelen artışın aşurenin tadını kaçırdığını söyledi.

Aşurenin içinde yer alması gereken malzemelerin bu yıl cep yaktığını ifade eden Karabıyık, “Çarşı pazarda aşure hareketliliği başladı; ancak özellikle kuru bakliyat, kurutulmuş meyve gibi aşure yapımında kullanılan temel malzemelerdeki fiyat artışı, bu yıl aşure yapımını zorlaştıracak. Esnafın verdiği bilgilere göre aşure yapabilenler de son bir yılda ciddi bir fiyat artışı yaşayan kuru kayısı, fındık, ceviz, badem, incir gibi temel ürünleri ya hiç alamıyor ya da bunları tadımlık miktarlarda satın alarak aşuresine bereket vermek için katabiliyor” ifadelerini kullandı.

FİYATLARI KARŞILAŞTIRDI

Aşure hazırlanırken, çarşı pazarda karşılaşılan geçen yılın en uygun fiyatlarını ve bu yılın fiyatlarını karşılaştıran Karabıyık, “Geçen sene, aşure yapımında kullanılan temel malzemelerin başında gelen aşurelik buğdayın kilosu 3 TL, kuru fasulyenin 6 TL, nohudun kilosu 9 TL, toz şekerin kilosu 4,20 TL idi. 150 gramlık paketlerde satılan kuruyemişler ise en uygun fındık içi 7 TL'den, badem 8 TL'den, ceviz 10 TL'den satılıyordu. Kuru kayısının kilosu 10 TL, kuru üzüm 8 TL, kuru incir 22 TL idi. Bu yıl ise aşurelik buğdayın kilosu 4,5 TL, kuru fasulyenin kilosu 8 TL, nohudun kilosu 11,50 TL, toz şekerin kilosu 5,85 TL'yi geçti. 150 gramlık paketlerde fındık içi 12,50 TL, badem 13,50 TL, ceviz 15 TL. Kuru kayısının kilosu 16,75 TL, kuru üzümün kilosu 12 TL, kuru incirin kilosu ise 34 TL. Bu yıl aşurenin içinde yer alması gereken malzemelerden özellikle fındık içinin son bir yıldaki fiyat artışı yüzde 78'i buldu. Bir yılda kuru fasulye yaklaşık yüzde 33, kuru kayısı yüzde 67,5, kuru incir yüzde 54'e yakın zamlandı. Aşurelik malzemelerden aşurelik buğdayda yüzde 50, cevizde yıllık yüzde 50, nohutta yüzde 27, kuru üzümde yüzde 50, toz şekerde yüzde 39 dolayında fiyat artışı yaşandı” şeklinde konuştu.

“AŞURENİN TADI AKP NEDENİYLE KAÇTI”

Bir kilo aşurelik buğday ile yapılacak ve diğer malzemeleri ona göre eklenecek 20-25 kişilik bir aşure için alınacak temel malzemelerin 150 lirayı aştığını kaydeden Karabıyık, “Cumhurbaşkanı “Ülkede kriz miriz yok” diyor; ancak çarşı pazardaki durumlar bunun aksini gösteriyor. Bir dayanışma ve paylaşma geleneği olan aşurenin tadı, AKP'nin yarattığı kriz ve yönetemediği ekonomi nedeniyle kaçtı” sözleriyle açıklamasını tamamladı.