At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

Kayseri’nin İncesu ilçesinde, kırsal bölgede bir ev kiralayan baba-oğul, at keserken jandarma ekiplerine yakalandı. Kestikleri atları, halı yıkama arabası ile şehir merkezine götürdüğü tespit edilen baba-oğulun, kesilen atları satıp satmadıkları araştırılıyor.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Kırgızistan uyruklu oldukları iddia edilen baba-oğul, kırsal bir bölgede kiraladıkları evde at kestikleri görüntülendi. Bir çoban, tesadüfen atların kesildiğini görünce durumu köylülere bildirdi. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, baba-oğulu suçüstü yakaladı. Baba-oğulun, savunması ise pes dedirten cinstendi. Kestikleri atları satmadıklarını ve kendilerinin yediği söyledi.
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