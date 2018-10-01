ATA AÖF ders kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) ders kayıt dönemi başladı. ATA AÖF ders kayıtları 1-5 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Peki ders kayıtları nasıl yapılacak?

ATA AÖF ders kayıtlarını yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile kayıt yenileme yaptıran öğrenciler farklı şekilde yapacaklar. Ara sınıf (2. 3. ve 4. sınıf) öğrencileri ATA AÖF ders kayıt işlemlerini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kendileri yapacaklar. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ATA AÖF ders kayıt işlemleri fakülte tarafından yapılacak.

Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklama;

Ek yerleştirme neticesinde Üniversitemiz bünyesinde yer alan herhangi bir önlisans veya lisans programına yerleşen adayların kayıtları e-Devlet üzerinden yapılamayacak olup, kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 01 Ekim 2018– 05 Ekim 2018 tarihleri arasında Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı binasında kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Posta yolu ile kayıt yapılmayacaktır. Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan öğrenci adayları herhangi bir hak iddia edemezler.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. (2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu_Sayfa 7 / Madde 4)

Kayıt için mezuniyet belgesinin (Diploma veya yeni tarihli Geçici Mezuniyet belgesi) aslını ibraz etmeleri istenecektir. Bu belgenin onaylı bir sureti görevlilerce alınacak, belgenin aslı ilgiliye teslim edilecektir. Kayıt yaptıracağı program için sağlık raporu istenilen öğrenciler raporlarını kayıt esnasında teslim edeceklerdir.

Üniversitemiz;

Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım

Erzurum Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Aşkale Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Horasan Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve KorumaProgramlarına kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden Sağlık Kurulu Raporu almaları gerekmektedir.

Yeni kayıt ve ara sınıf öğrencilerinizin ders kayıtları 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin ders kayıt işlemleri Fakültemiz tarafından yapılacaktır. Ara sınıf (2. 3. ve 4. sınıf) öğrencilerimiz ise ders kayıt işlemlerini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kendileri yapacaktır.