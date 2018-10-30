ATA AÖF vize ve final tarihleri… ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman?

ATA AÖF vize final tarihleri merak konusu. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2018-2019 eğitim yılı akademik takviminin yayımlanmasıyla birlikte vize ve final sınavı tarihleri öğrenilmeye başlandı. İşte ATA AÖF vize ve final tarihleri...

ATA AÖF ara sınav dönemi yaklaşırken öğrenciler sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF öğrencilerini yakından ilgilendiren vize ve final sınavı tarihleri şu şekilde belirlendi…

ATA AÖF ARA SINAV TARİHLERİ

ATA AÖF (vize) : 1 Aralık 2018 – 2 Aralık 2018

Dönem sonu final sınavları : 19-20 Ocak 2018

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ HAKKINDA

Fakülte sitesinde yer alan açıklamaya göre;

MİSYON

Misyonumuz, çeşitli nedenlerle herhangi bir örgün yükseköğretim programında eğitim-öğretim imkânı bulamayan öğrenci adayları ile yaşam boyu öğrenimi benimseyen vatandaşlarımıza, dış paydaşlarla iş birliği içerisinde, zaman ve mekân bağımsız olarak açıköğretim yolu ile eğitim fırsatı sunmayı, alanında gerekli bilgi ve birikimle donanımlı, ihtiyaç duyulan iletişim bilgi ve becerisine sahip, çevresine liderlik yapabilecek yapıda bireyler yetiştiren nitelikli eğitim vermeyi, görev edinmiştir.

VİZYON

Vizyonumuz, eğitim-öğretim kalitesi ve kişi odaklı hizmet anlayışıyla, Üniversitemizin yarım asrı aşan bilgi ve birikiminden de yararlanarak, ulusal ve uluslararası alanda açıköğretim programları konusunda öncelikli ve tercih edilebilir, uluslararası standartlardaki eğitim ve öğretim metotları ile alanında gerekli bilgi ve beceriyle donatılmış, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, her türlü rekabete açık öğrenciler yetiştiren, bir eğitim kurumu olmaktır.

TARİHÇE

Fakültemiz 02.06.2010 tarih ve 27599 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 14.04.2010 tarih ve 342 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Kuruluşu ile birlikte idari, akademik ve fiziki teşkilatlanma çalışmalarına başlayan Fakültemiz bu çalışmalarını 01 Şubat 2012 tarihine kadar Üniversitemiz Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün 3. katında sürdürmüştür.Belirtilen tarihten itibaren eğitim-öğretim hizmetleri Fakültemizin kendi hizmet binasında yürütülmektedir. Fakültemiz bünyesinde 7 lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 27 önlisans programı olmak üzere toplam 38 program yürütülmektedir. Fakültemiz ilk mezunlarını 2012-2013 Eğitim – Öğretim yılında vermiştir.