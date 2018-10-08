Ataşehir Belediyesi çalışanı 5 kişi serbest kaldı | Son dakika

Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu üyesi olan ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, “ihaleye fesat karıştırmak” suçunu işledikleri iddia edilen Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu üyesi 5 kişi hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Basşavcılık açıklamasında, Ataşehir İlçe Belediye Başkanlığı tarafından yapılan bir ihaleye fesat karıştırıldığına dair Özyurt Madencilik İnşaat San ve Tic. AŞ unvanlı şirket vekilince yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatıldığını belirterek, “İhale sürecine ilişkin bilgi ve belgelerin temininden sonra ihale komisyon üyesi olan 5 şüphelinin savunmaları alınmak üzere 08.10.2018 günü Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edildikleri, şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra mevcut delil durumu nazara alınarak serbest bırakıldıkları, Bu tarih itibarıyla soruşturmanın yasal mevzuat çerçevesinde gerekli muhakeme işlemleri yapılmak suretiyle devam ettiği” bilgilerine yer verdi. Öte yandan soruşturma kapsamında 1 iş adamının arandığı öğrenildi.