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Ataşehir’de korkutan fabrika yangını

Ataşehir'de inşaat malzemeleri üreten demir-çelik fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında bir kişi dumandan etkilendi. Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

android-time 13:09 31 Mart 2018
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Ataşehir’de korkutan fabrika yangını
Ataşehir'de inşaat malzemeleri üreten demir-çelik fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında bir kişi dumandan etkilendi. Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Yangın saat 12.00 sıralarında Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki inşaat malzemeleri üreten demir-çelik fabrikasında çıktı. İhbar üzerine olay yerine Kayışdağı, Dudullu, Ümraniye, Sultanbeyli, Bakkalköy itfaiye grupları sevkedildi. Dumanları kilometrelerce uzaktan görülen yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hasatneye kaldrıldı. Vatandaşlar da yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine ayran dağıttı. Maddi hasarın meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

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