Atası ıslanmasın diye…

Cumhuriyet Bayramımızın 95. yılında, Karaman’ın Civler köyündeki ilkokuldan çarpıcı bir fotoğraf geldi. Birinci sınıf öğrencisi, yağmurda Ata'sı ıslanmasın diye şemsiyesini ona tuttu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlanırken, Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Civler Köyü'ndeki Civler Şehit Abit Orbay İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Onur Berkay’ın Atatürk sevgisi görenlere duygusal anlar yaşattı.



Yağmurun etkili olduğu köyde, minik öğrenci Atatürk büstünün ıslandığını gördü. Ata’sının yağmurdan ıslanacağını düşünen minik Onur, yağmurdan korumak için şemsiyesini büste tuttu.

Olayı gören bir öğretmen küçük Onur Berkay'ın Ata’sına olan bu sevgisini fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

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