‘Atatürk’ adını değiştirip AKP’li eski bakanın adını verdiler

Karaman'ın Ermenek ilçesinde geçen yıl temeli atılan stadyumun ismi önce "Ermenek Atatürk Stadyumu’’ olarak belirlendi ardından stada Ermenekli olan eski bakan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın adı verildi. Ermenek'in AKP'li Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 'Şehir stadyumunun inşaatının başlandığı ilk günden buyana düşünülen isim 'Ermenek Atatürk Stadyumu ve Sporcu Eğitim Merkezidir' demişti.

Ancak bir ay sonra yayınlanan resmi açılış programında stadyumun adının ‘'Lütfi Elvan Şehir Stadyumu'' olarak değiştiği görüldü. Açılış töreni 25 Ağustos günü yapılacak. Başkan Sözkesen, 17 Ağustos'ta “Sayın Lütfi Elvan AK Parti MKYK üyeliğine seçilerek Ekonomi İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atanmıştır. Şahsım ve hemşehrilerim adına Hayırlı olsun. Yeni görevlerinde başarılar dilerim” dedi. Ermenek'te bir de Lütfi Elvan Kent Meydanı da bulunuyor.

Ermenek’te 24-26 Ağustos 2018 tarihleri arasında 23. Taşeli Kültür Sanat ve Sıla Festivali yapılacak. Stad açılışı da bu program kapsamına alındı. AKP’li Lütfi Elvan da 24 Ağustos’ta festivale katılacak. 12 Mart 1962’de Ermenek ilçesinde doğan Elvan, 2 dönem Karaman milletvekilliği yaptı, son olarak da Mersin'den milletvekili seçildi.