Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Atatürk Anıtı’nın önünde şüpheli paket!

Edirne'de Atatürk Anıtı önünde şüpheli görülen kutu, bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatıldı. Kutunun boş olduğu belirlendi.

android-time 22:27 14 Mart 2018
Haberler Gündem
Atatürk Anıtı’nın önünde şüpheli paket!
Edirne'de Atatürk Anıtı önünde şüpheli görülen kutu, bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatıldı. Kutunun boş olduğu belirlendi.

Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’ndeki Atatürk Anıtı önünde boş kutuyu görenler, şüphelenip, polise ihbarda bulundu. Caddeye gelen polis ekipleri, Atatürk Anıtı’nın çevresine şerit çekip, güvenlik tedbiri alındı.

İLGİLİ HABERŞişli'de şüpheli paket alarmıŞişli'de şüpheli paket alarmı

İhbar üzerine gelen Edirne Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanı, hazırladığı fünye ile kutuyu kontrollü olarak patlattı. Çevredekilerin cep telefonlarına kaydettiği patlamadan sonra incelenen kutunun boş olduğu belirlendi.  DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar