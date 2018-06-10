Atatürk demeden veda etti!

24 Haziran seçimlerinde yeniden aday olmayan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekillerine mektup yazarak “helallik” istedi. Kahraman helallik mektubunda bile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan övgüyle söz etti, Meclis’ten “Gazi Meclis” diye söz etti ama Meclis’in kurucusu Atatürk’e tek kelime yer vermedi. Kahraman, “Helalleşmek inancımızın ve örfümüzün bir gereğidir” dedi ve vekillerden helallik istedi.

ATATÜRK'SÜZ HELALLİK MEKTUBU

Meclis Başkanı Kahraman, Başkan olduğu dönemde TBMM'nin önemli işler başardığını savunarak, FETÖ'cü darbe girişimine değindi.

Kahraman, şunları yazdı:

“Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Meclisimiz'de hep birlikte önemli işler başardık. Emperyalistlerin işbirlikçisi hain terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimini, cumhuriyetten ve demokrasiden yana tavır alıp, aziz milletimizin desteği ve muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile birlikte bastırıp siyasi tarihimizde müstesna bir yer edindik. Meclisimiz ikinci defa ‘Gazilik' unvanını hak etti.”

“YAPTIKLARIMIZ HAYIRLA YAD EDİLECEK”

“Parlamenter sistemin son dönemi olarak yaptığımız hizmetler aziz milletimiz tarafından hayırla yad edilecektir” diyen İsmail Kahraman, “Unutulmamalıdır ki kişiler geçici, kurumlar ve ilkeler kalıcıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi de necip milletimizi temsilen, devletimiz ile birlikte ebed-müddet yaşayacaktır. Helalleşmek inancımızın ve örfümüzün bir gereğidir. Bu vesileyle karşılıklı olarak haklarımızı helal etmemizi diliyor ve temenni ediyorum” dedi.