Atatürk düşmanı müdüre bürokratlardan destek

Devletin bürokratları, Atatürk’e hakaret eden Bartın Milli Eğitim Müdürü’nü ziyaret etti. Görüşmeye ait fotoğraf da “Dik dur, eğilme” notuyla paylaşıldı

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'e halktan büyük tepki, bürokratlardan ise destek geldi. Demir, “Başı açık kız görünce sinirleniyorum, Atatürkçüler terörist yetiştiriyor” demiş ve Atatürk'ün adını 18 Mart Şehitleri Anma genelgesinden çıkarmıştı. Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, Gençlik ve Spor Müdürü Ali

Özdemir, Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Özcan ile Kızılay İl Müdürü, Demir'i makamında ziyaret edipdestek verdi. Özcan ziyaretin fotoğrafını sosyal medya hesabından “Dik dur, eğilme, dürüstlüğüne inanan seninle” ifadesiyle paylaştı.

PROTESTO MİTİNGİ

Bartınlılar ise Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle “Türkiye laiktir laik kalacak, Ata'ya uzanan eller kırılır, Müdür istifa” diye sloganlar atıp Demir'iprotesto etti. KonuyuMeclis'e taşıyan CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya da bürokratların destek ziyaretlerini eleştirip, “Yaşar Demir'in Atatürk düşmanlığına ortak oldular” dedi.