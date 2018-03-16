Atatürk Evi’nin bahçesindeki asırlık nar ağacı tedavi edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Atatürk’ün gölgesinde oyun oynadığı asırlık nar ağacını korumaya aldı. 7 kişilik ekip, nar ağacının bakım ve tedavisi için 23-25 Mart tarihlerinde Selanik’te olacak

Selanik'teki Atatürk Evi'nin bahçesinde bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin diktiği düşünülen nar ağacının bakım ve tedavisi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından beri çalışma yapıyor. Tarihi nar ağacı, doğal yaşlanma sürecinin getirdiği sorunların yanı sıra müzenin restorasyon çalışmaları kapsamında bahçede gerçekleştirilen düzenlemeler ve yanlış bakım nedeniyle zarar görmüştü. Selanik Başkonsolosluğu 2014 yılında Dışişleri Bakanlığı'ndan nar ağacının ömrünün uzatılmasına yönelik bakım ve tedavi yöntemlerinin uygulanması konusunda yardım talebinde bulunmuştu. İBB Meclisi de 15-17 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Süleyman Çoban ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden 4 uzmanı Selanik'e göndermişti. Ekip, kuru dalları budayıp, gövde ve kökteki su sürgünlerini temizledi. Kovukların çürümüş kısımların tedavi uygulandı, köküne koruyucu bakım yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2 yıl sonra bakım için 2016 yılında tekrar Selanik'e gitti.

7 KİŞİLİK EKİP GİDİYOR

Bu yıl da İBB, nar ağacının ömrünün uzatılmasına yönelik tedbir ve tedavi yöntemlerinin tekrar uygulanması için Selanik'e gitme ekip göndermeye karar verdi. Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü Ömer Çebi, Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun ile Budama ve Restorasyon Şefi Lütfü Çeribaş, Yıldız Korusu ve Seralar Şefi Nezir Fırtana, meclis üyeleri Recep Erol, Hüseyin Kahya ve İsa Öztürk'ten oluşan ekip 23-25 Mart 2018 tarihleri arasında bakım ve tedavi için Selanik'te olacak. Gezinin bütün masrafları İBB tarafından karşılanacak.