Atatürk Havalimanı kapanacak ama İSPARK için ihale hazır!

Atatürk Havalimanı'na 31 Ekim'de kapanacak ama İBB bugün havalimanına bir yıl boyunca yolcu taşıyacak firmayı bulmak için ihaleye çıktı. Beş ay çalışacak firma on iki ay para alacak.

29 Ekim tarihinde Üçüncü Havalimanı'nın açılışından sonra tarifeli seferlere kapanacağı açıklanan Atatürk Havalimanı'na gelip aracını CNR Fuar Merkezi içinde bulunan İSPARK'a ait otoparka bırakacak yolcular için İSPARK bir yıllık ihaleye çıktı. Havalimanı'nın hemen yanında bulunan CNR Fuar Merkezi içinde yer alan İSPARK'ın işlettiği otoparkta aracını bırakanlar için günde karşılıklı 96 sefer düzenlenecek. Havalimanındaki otopark yerine İSPARK'ı tercih edenlerin bir süredir kullandığı alandan Atatürk Havalimanı'na gelenler için tam bir yıl için ihaleye çıkıldı. İşin ilginç tarafı ise 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle kapanıp uçuşları yeni açılan alana yönlendirilecek. Günlük doksan altı karşılıklı sefer ise otoparktan havaalanına yapılacak.

BUGÜNE KADAR NEREDEYDİNİZ

Atatürk Havalimanı içerisinde bulunan otopark ücretlerinin yüksekliği her zaman şikayet konusu oldu. Her ne kadar birçok marka havaalanı otoparkı için müşterilerine indirim imkanı sağlasa da günlüğü 46 TL olması şikayet konusu oluyordu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınında bulunan yine İSPARK'a ait otoparktan havaalanına transfer yapılıyor. Ancak 31 Ekim 2018 saat 00:00’dan itibaren Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait otopark işletmesi beş ay için bir yıllık ödeme yapacak.

KAPANAN HAVAALANINA GÜNLÜK 96 SEFER

31 Ekim'den itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerde kullanılacak. 31 Ekim 2018 saat 00:00’dan itibaren İstanbul Yeni Havalimanı için, hava trafik akışında meydana gelebilecek olası problemlerin önlenmesi ve emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti sağlanabilmesi amacıyla, AHL’nin saatlik kapasitesi; 5 iniş – 5 kalkış toplam 10 uçuş olacak şekilde düzenlenecek. Yani günlük doksan altı sefere ne kadar ihtiyaç olacağı merak konusu.