Atatürk Havalimanı’nda PolNet arızası kuyruğu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bilgi sistemi PolNet'te meydana gelen arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda pasaport kuyruğu oluştu. Oluşan arıza nedeni ile bazı yolcular uçaklarını kaçırırken, kuyrukta bekleyen kalabalık olayı alkışlarla protesto etti.

Akşam saatlerinde yolculuk yapmak üzere Atatürk Havalimanı’na gelen vatandaşlar büyük bir şokla karşılaştı. ‘POLNET’te meydana gelen arıza nedeniyle havalimanında uzun pasaport kuyrukları oluştu.

UÇAKLARINA BİNEMEDİLER

Yolcular saatlerce işlem yapmak için beklemek zorunda kaldı. Kuyruklarda bekleyen yolcular zaman zaman da polis ve görevlilerle tartıştı. Yaşanan olumsuzluğu vatandaşlar alkışlarla protesto ederken, bazı yolcular da sistemdeki arıza nedeni ile uçak seferlerini kaçırdı.