Atatürk Havalimanı’nda sendika ofisine baskın

Hava-Sen Genel Başkanı İskender Çarkçı, pilotlara 144 saat mesai yazılmasını eleştirdi ve bu durumun uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu uyarısı yaptı. Çarkçı’nın açıklaması rahatsızlık yarattı ve sendikanın Atatürk Havalimanı’ndaki ofisi kapatıldı.

Çarkçı, “Türkiye Sivil Havacılığının gelecekte zarar görmemesi adına yaptığımız uyarıların medyada yer bulması akabinde, Atatürk Havalimanındaki Hava-Sen ofisimiz TAV yönetimince kanunsuzca kapatıldı” dedi.

Çarkçı, 16 Mart 2018 tarihinde TAV yetkilileriyle görüşüp, teminat mektubu da vererek, sendikanın AHL irtibat ofisini açtıklarını belirtti ve ‘'Henüz ofisin içini tefriş ederken, 20 Mart 2018 günü TAV AHL Genel Müdürü Kemal Ünlü' nün emriyle güvenlikçiler odaya girerek arkadaşlarımızı zorla çıkardılar, anahtarları alıp, kilidi değiştirdiler'' dedi ve şunları söyledi:

SAADET ZİNCİRİNE TAŞ KOYDUK

‘'Bizim sendikal faaliyetlerimiz, birilerini rahatsız etti. Saadet zincirlerine taş koyduk. Genel Müdür Kemal Ünlü, hukuksal cezaya razı olduğunu, kendisinin de kurban edildiğini ama başka çaresi olmadığını belirtti. Biz de bu konuda ceza ve tazminat davası dahil hukuksal süreci başlattık. Biz bölücü, hain, FETÖ'cü, dinsiz, komünist veya ajan değiliz. Vatanını milletini şirketini seven, namus şeref ve haysiyeti ile çalışan insanlarız''