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Atatürk Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatatürk Havalimanı'nda yaptığı operasyon kapsamında 12 kilo 306 gram kokain ele geçirdi.

android-time 13:07 27 Haziran 2018
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Atatürk Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatatürk Havalimanı'nda yaptığı operasyon kapsamında 12 kilo 306 gram kokain ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 22 Haziran’da Atatürk Havalimanı’nda bir kişinin davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. Polis ekipleri Kolombiya’nın Bogota şehrinden gelen Kolombiya uyruklu 54 yaşındaki J.A.R.’yi durdurarak valizini X-ray cihazından geçirdi ve daha sonra arama yaptı.

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Polis ekipleri yaptığı aramalarda valizin iç kısmı ve valizde bulunan 8 kahve paketinin içine gizlenmiş toplam 12 kilo 306 gram kokaini buldu. Gözaltına alınan J.A.R. Vatan Caddesi’nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kolombiya uyruklu J.A.R.sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA

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