Atatürk tişörtü giydi Meclis’e giremedi

CHP Grubu toplantısını izlemek için üzerinde Atatürk kalpaklı fotoğrafı ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” yazısı bulunan tişörtüyle Meclis’e gelen Cafer Darı, polis tarafından engellendi. Darı ancak tişörtünü çıkarıp polise verince Meclis’e girebildi.

Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün fotoğrafı Meclis'e sokulmadı. Skandal dün Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşandı.

Cafer Darı adlı vatandaş, Atatürk'ün açılışında, “Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir” dediği TBMM'ye gitti.

BU MECLİSİ ATATÜRK KURDU

Ancak giriş kapısında üzerindeki tişört nedeniyle polis tarafından durduruldu. Polis, Darı'ya üzerinde Atatürk'ün kalpaklı resmi bulunan, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' yazılı tişörtle Meclis'e giremeyeceğini söyledi. Darı'dan tişörtünü çıkarması istendi. Vatandaş Cafer Darı da çaresiz tişörtü çıkarıp polise verdi, çıplak vücuduna montunu giyip CHP Grubu'na girdi. Olayı duyan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, polis noktasına giderek tişörtü geri aldı. Darı da yeniden tişörtünü giyerek grup toplantısını izleyebildi. Tanal, “TBMM Genel Kurulu'na bugüne kadar terör örgütlerinin bayrakları girdi. Ama ‘Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz' sloganı yazan tişörtü almadılar. Bu Meclis, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları sayesinde kuruldu. Atatürksüz bir Meclis olamaz. Atatürk, herkesin milli değeridir” dedi.

İşçi emeklisi 60 yaşındaki Cafer Darı ise “Hayatımda ilk kez Meclis'e geldim. Çok şaşırdım. Tişörtümü görünce ‘Yazı yazıyor' çıkar dediler. Polis, üzerinde Beşiktaş amblemi olan montumu da ters çevirip giymemi istedi. Ben de mecbur kaldım. Meclis'te Atatürk'ün yasak olacağını hiç düşünmezdim” dedi.

Takke ve cübbeyle geldi Meclis'te rahat rahat gezdi

Meclis'te grup toplantılarının yapıldığı salı günü vatandaşlar bu toplantıları izleyebiliyor. Bugüne dek çok sayıda vatandaş Meclis'e gidip desteklediği partinin grup toplantısını yerinde izledi. Daha önce bizzat kalpak takarak, cübbeyle ya da askeri kıyafet giyerek Meclis'e gidip AKP Grubu'na katılan vatandaşlara karşı hiçbir engelleme girişimi olmamıştı. Ve dün… Üzerinde Atatürk CHP Grubu'na girmek isteyen vatandaş tişörtü çıkarılıp montu ters giydirilerek Meclis'e sokulurken, AKP Grubu'na giren bir başka vatandaş dikkat çekti.

Başında takke, üzerinde cübbeyle hiçbir zorlukla karşılaşmadan Meclis kapısından giren vatandaş, elini kolunu sallayarak AKP Grubu'na girdi. Meclis koridorlarında dolaştı.