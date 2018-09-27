Atatürk’e hakaret eden müdür terfi ettirildi

Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısıyken Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretlerde bulunan Yahya Irmak, terfi etti. Irmak, Mesleki Gelişimi Destekleme ve İzleme Daire Başkanı olarak atandı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısıyken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Lideri Mustafa Kemal Atatürk ve CHP'ye hakaret eden cihatçılaraysa övgüler içeren paylaşımlarda bulunan Yahya Irmak, terfi aldı. Mektepli Gazete’de yer alan habere göre Irmak, Mesleki Gelişimi Destekleme ve İzleme Daire Başkanı olarak atandı.

ATATÜRK’E HAKARET, IŞİD'E ÖVGÜ

Irmak, Atatürk'ün fraglı bir fotoğrafının üstüne yazılan “Bu elbise İngiliz soylularının uşaklarına giydirdiği elbisedir. Savaşı asıl düşmana benzediğin zaman kaybedersin” sözleri retweetlemişti.

IŞİD militanlarının fotoğraflarını sıkça övgüyle paylaşanları da Irmak, sosyal medya hesabından retweetlemişti.

CHP MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIMIŞTI

CHP, Mesleki Gelişimi Destekleme ve İzleme Daire Başkanı olarak atanan Irmak ile ilgili Meclis'e birçok soru önergesi vermişti. Bu önergelerde Irmak'ın paylaşımlarının bir kamu kurumu yöneticisine yakışmadığı belirtilmişti.