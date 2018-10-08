SON DAKİKA… Atatürk’e hakaret eden öğretmen tutuklandı

Malatya'da sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma açılan öğretmen M.K’nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. M.K’nin adresinde ele geçirilen bazı dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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NÖBETÇİ MAHKEME TUTUKLADI

Emniyetteki işlemlerinin ardından, “Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna muhalefet ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. M.K. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlatmıştı. AA