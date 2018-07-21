Atatürk’e hakaret eden S.İ. gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e küfreden ve bu anları videoya çeken ve hakkında başlatılan S.İ. gözaltına alındı

Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda Atatürk’e ağır hakaretlerde bulunan ve sosyal medyada büyük tepki toplayan S.İ. adlı genç kız gözaltına alındı. Savcılıktan yapılan açıklamada, “Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği video görüntüsü sosyal medyada yer alan şahıs ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın suçları soruşturma bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.