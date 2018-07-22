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Atatürk’e hakaret eden Safiye İnci tutuklandı

Atatürk’e hakaret etme gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Safiye İnci, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden cezaevine gönderilirken görüntülendi.

android-time 13:38 22 Temmuz 2018
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Atatürk’e hakaret etme gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Safiye İnci, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden cezaevine gönderilirken görüntülendi.

Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda Ulu Önder Atatürk'ü sevmediğini söyleyerek ağır hakaretlerde bulunan 23 yaşındaki Safiye İnci'nin görüntüleri sosyal medyada yayılınca kısa sürede tepki çığ gibi büyüdü.

Olayın hemen ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Safiye İnci ile ilgili Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Safiye İnci'nin yakalanması için karar çıkartıldı. Harekete geçen polis ekipleri, Safiye İnci'yi Çankaya ilçesinde oturduğu evinde gözaltına aldı.

Safiye İnci, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Burada savcı karşısına çıkan kadın, tutuklu yargılanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Safiye İnci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi. Atatürk'e hakaret eden kadın, yoğun güvenlik önlemleri altında eline takılan plastik kelepçe ile adliyeden cezaevine gönderildi.

İHA

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Son güncelleme: android-time 22:1422.07.2018
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