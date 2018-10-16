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Atatürk’e hakaretten tutuklandı

Osmaniye'de sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yapan F.Ş. tutuklandı.

android-time 10:02 16 Ekim 2018
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Atatürk’e hakaretten tutuklandı
Osmaniye'de sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yapan F.Ş. tutuklandı.

İl merkezinde ikamet eden F.Ş., sosyal medya hesabı facebook üzerinden Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlara tepki gösterilirken, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de soruşturma başlatarak, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Polis tarafından adresi belirlenen F.Ş. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli şahıs, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OSMANİYE, (DHA)

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Son güncelleme: android-time 10:4716.10.2018
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