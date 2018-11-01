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Atatürk’e küfreden daire başkanı görevden alındı

Sosyal medya hesabında Atatürk'e iğrenç hakaretlerde bulunan ve hakkında soruşturma başlatılan Şırnak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Emin Korkmaz, görevinden uzaklaştırıldı.

android-time 10:23 1 Kasım 2018
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Atatürk’e küfreden daire başkanı görevden alındı
Sosyal medya hesabında Atatürk'e iğrenç hakaretlerde bulunan ve hakkında soruşturma başlatılan Şırnak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Emin Korkmaz, görevinden uzaklaştırıldı.

29 Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde Atatürk'e “live…, putperest, i…’ diye küfürler yağdıran Şırnak Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Mehmet Emin Korkmaz hakkında soruşturma başlatıldı.

Mehmet Emin Korkmaz’ın görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü yayınladığı bir mesajla, üniversitelerinde görev yapan Mehmet Emin Korkmaz'ın görevden uzaklaştırıldığını şöyle duyurdu;

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En son üniversitenin Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Mehmet Emin Korkmaz 26-27-28 Ekim 2018 günlerinde kişisel facebook sayfasından Atatürk’e ağır hakaretler, küfürler yağdırdı. Atatürk'e livata, putperest, i… gibi sözler sarf etti.

İŞTE O AŞAĞILIK PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI:

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Son güncelleme: android-time 11:1101.11.2018
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