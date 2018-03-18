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Atatürk’süz Çanakkale olmaz!

Kültür Bakanlığı’nın zaferin yıldönümü için “BİRİLERİ VAR” sloganıyla hazırlattığı kamu spotu ve afişlerde Ulu Önder Atatürk’e yer verilmedi.

Deniz AYHAN
android-time 03:10 18 Mart 2018
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Atatürk’süz Çanakkale olmaz!
Kültür Bakanlığı’nın zaferin yıldönümü için “BİRİLERİ VAR” sloganıyla hazırlattığı kamu spotu ve afişlerde Ulu Önder Atatürk’e yer verilmedi.

Kültür Bakanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Yıldönümü için afiş, kartpostal ve kamu spotu hazırladı. Afişler bilgisayarlara kaydetmek, sosyal medyada paylaşmak ve üst geçitler ile bilboardlarda kullanılmak üzere ayrı ayrı tasarlandı. “Birileri var…” sloganıyla hazırlanan afişlerde Ulu Önder Atatürk'ün fotoğrafının olmaması da dikkat çekti. Türk Bayrağı taşıyan bir asker görseli kullanılarak hazırlanan bir afişte, “Vatan söz konusu olduğunda gerisi teferruat diyen bir milletin parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. İyi ki varsınız” ifadeleri kullanıldı.

KAMU SPOTU ÜNLÜLER GEÇİDİ GİBİYDİ Bakanlığın filminde, Yavuz Bingöl, Nihat Hatipoğlu gibi isimler mesaj verdi. Ancak Atatürk'ün ismi de resmi de yer almadı...

KAMU SPOTU ÜNLÜLER GEÇİDİ GİBİYDİ
Bakanlığın filminde, Yavuz Bingöl, Nihat Hatipoğlu gibi isimler mesaj verdi. Ancak Atatürk'ün ismi de resmi de yer almadı…

Kamu spotunda, Yavuz Bingöl, Hakan Altun, Rasim Öztekin, Ufuk Bayraktar, Aynur Aydın, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gökçe Özyol, İsmail Filiz, Ali Kınık, Linet, Murat Kekilli, Şoray Uzun, Eşref Ziya Terzi, Berdan Mardini, Bahadır Sağlam ve Nihat Hatipoğlu yer aldı. Ancak yine Atatürk yoktu. Bakanlık sadece Çanakkale Zaferi için hazırlanan kartpostalda Atatürk'ün Çanakkale cephesindeki fotoğrafını kullandı. Kartpostallarda İngiliz devlet adamı Winston Churchill'in Atatürk için ‘Bir Kader Adam: Mustafa Kemal' sözü yer aldı.

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TSK, Atatürk'ü unutmadı

Genelkurmay Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin Yıldönümü dolayısıyla afişler hazırladı. Geçtiğimiz yıl afişlerde Ulu Önder Mustafa Kemal'e yer verilmemişti. Bu yıl ise Atatürk'ün cephedeki fotoğrafı kullanıldı.

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