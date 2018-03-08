Şarkıcı Atilla Taş kimdir, kaç yaşında? Adını 1999 yılında Hamçökelek şarkısı ile duyuran ünlü şarkıcı Atilla Taş daha sonraki çalışmalarında bu başarıyı sürdüremedi. Atilla Taş, Eylül 2016'da Gülen cemaatinin medya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hapis yatmış ve daha sonra tahliye edilmişti.

Atilla Taş kimdir? Atilla Taş (d. 4 Şubat 1975; Ceyhan, Adana), Türk şarkıcı ve köşe yazarı. 1998’de “Ham Çökelek” şarkısıyla Türkiye’de ün kazandı. Eylül 2016’da Gülen cemaatinin medya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla ve “örgüt hiyerarşisine dahil olmaksızın örgüte bilerek, isteyerek yardım etmek” suçlamasıyla İstanbul’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne götürüldü. 25 Ekim 2017’de tahliye edildi.

Atilla Taş, 4 Şubat 1975’te Ceyhan, Adana’da dünyaya geldi. Hayatının ilk yıllarında annesinin Almanya’ya gitmesi üzerine anneannesi tarafından büyütüldü. İlkokul ve ortaokulu Ceyhan’da, liseyi İstanbul’da Davutpaşa’da tamamladı. Lise eğitiminin üçüncü sınıfında ailesi İstanbul’dan Mersin’e taşınma kararı aldı; 1991’de burada İlkay Sarıköse ile evlendi. 1992’de ilk çocuğu Sezen doğdu. Manisa ve Hakkari’de zorunlu askerlik yaptıktan sonra şarkıcılık yapmak amacıyla İstanbul’a döndü. Burada ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı ve bu süreçte evliliği sonlandı.

İstanbul’da Erol Köse ile tanıştıktan sonra 1998’de Köse’nin yapım şirketinden ilk albümü Kırmızılım’ı piyasa sürdü ve bu albümdeki “Ham Çökelek” şarkısıyla gündeme gelerek ünlendi. Sonraki yıl Star TV dizisi Zilyoner’de Zülküf rolünü canlandırdı. 2000’de ABD’ye giderek New York Film Akademisi’nde sinema ve televizyon eğitimi aldı. Aynı sırada müzikal kariyerine de devam ederek Emmilenyum (2000), Pembeli (2001) ve Kınalı Kuzum (2004) albümleriyle ülkedeki popülerliğini devam ettirdi. Bu albümlerden sonra ünü giderek azaldı ve 2007’deki Bir Atilla Taş Albümü ile 2009’daki Çikolata çalışmaları müzik listelerine giremedi.

2010’ların başında Kanal 7’de Taş Devri programını sundu ve Show TV’deki Ben Burdan Atlarım yarışmasında yer aldı. Ekim 2012’de PSY’ın dünya çapında listelere giren “Gangnam Style” şarkısının “Yamyam Style” adındaki parodisini yayımladı. Türkiye’de iktidarda olan AKP’ye yönelik Gezi Parkı protestolarından itibaren yaptığı eleştirileriyle ve mizahi paylaşımlarıyla Twitter’da bir fenomen hâline geldi.Burada 62. Hükûmet Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na yönelik yaptığı eleştiriler yüzünden Davutoğlu kendisine hakaret davası açtı ancak dava takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

Nisan 2015’te Meydan gazetesinde köşe yazarlığına başladı ancak gazete, hükûmet tarafından 2016 Türkiye askerî darbe girişiminden sorumlu tutulan Gülen Hareketi’ne yakın olduğu gerekçesiyle darbe girişiminden beş gün sonra kapatıldı.31 Ağustos’ta Taş, Türkiye tarafından terör örgütü olarak adlandırılan Gülen cemaatinin “medya yapılanması”nda yer aldığı iddiasıyla Gemlik, Bursa’da göz altına alındı ve 3 Eylül’de “örgüt hiyerarşisine dahil olmaksızın örgüte bilerek, isteyerek yardım etmek” suçlamasıyla İstanbul’da tutuklandı.Ekim 2016’da tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde Meryem Güler ile evlendi.25 Ekim’de cezaevinden tahliye edildi.

Stüdyo albümleri

Kırmızılım (1998)

Emmilenyum (2000)

Pembeli (2001)

Kınalı Kuzum’ (2004)

Bir Atilla Taş Albümü (2007)

Çikolata (2009)

Remiks albümleri

Atilla Taş (1999)

Single’lar

“Yam Yam Style” (2012)

“Hırsız” (2015)

Filmografi

Televizyon

Zilyoner (1999)

Şöhretler Kebapçısı (2003)

Arkadaşım Hoşgeldin – 2014

Kendi programları

Müzik Kutusu (2010)

Taş Devri (2011-12)

Ben Burdan Atlarım (2012-13)

Kitapları

Bir Delinin Kapak Defteri (2015)