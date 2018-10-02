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ATM’ye kart kopyalama düzeneği yerleştiren 2 kişi tutuklandı

Ankara'da bir bankanın otomatik para çekme makinesine (ATM) kart kopyalama düzeneği ve kamera yerleştiren 2 kişi, yakalandı. Şüphelilerin, düzenek yerleştirmesi ve polis tarafından yakalanması, güvenlik kameralarına yansıdı.

android-time 17:21 2 Ekim 2018
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Ankara'da bir bankanın otomatik para çekme makinesine (ATM) kart kopyalama düzeneği ve kamera yerleştiren 2 kişi, yakalandı. Şüphelilerin, düzenek yerleştirmesi ve polis tarafından yakalanması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batıkent’teki bir banka ATM’sine dolandırıcılar tarafından kart kopyalama cihazı takıldığını belirledi. Hareket geçen ekipler, ATM yakınlarında önlem alarak dolandırıcıların gelmesini bekledi. Bir süre sonra düzeneği sökmek için gelen Aykut K. ve Berzan B., yakalanarak gözaltına alındı.

ATM'lere yerleştirdikleri düzeneklerle vatandaşların kart bilgilerini kopyalayarak, yaklaşık 8 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlenen iki şüpheli suçüstü yakalandı. FOTO:DHA

ATM’lere yerleştirdikleri düzeneklerle vatandaşların kart bilgilerini kopyalayarak, yaklaşık 8 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlenen iki şüpheli suçüstü yakalandı. FOTO:DHA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, ATM’ye düzenek yerleştirmesi ve polis ekipleri tarafından yakalanması, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kart kopyalama cihazları Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sergilendi. FOTO:AA

Kart kopyalama cihazları Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nde sergilendi. FOTO:AA

İĞNE DELİĞİ BÜYÜKLÜĞÜNDE KAMERA

ATM’de yapılan incelemede, kart kopyalama düzeneğinin yanı sıra şifreleri alabilmek için gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi. Kameranın iğne deliği büyüklüğünde olduğu belirlendi. Polis tarafından sökülen kart kopyalama düzeneği ile şüphelileri yaklaşık 100 kişinin bilgilerini kopyaladığı saptandı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Öte yandan Ankara’da son 3 ayda bu yöntemle 3 milyon TL, son 1 yıl içinde ise 8 milyon TL’lik dolandırıcılık yapıldığı belirtildi.

DHA

 

FOTO:DHA

FOTO:DHA

 

FOTO:DHA

FOTO:DHA

 

FOTO:AA

FOTO:AA

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Son güncelleme: android-time 17:5302.10.2018
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