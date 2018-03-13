ATO Başkanlığı için ilk aday

Ankara'da 32 mağaza ile 35 yıldır ticari hayata emek verdiğini belirten Kızılmeşe, “Mevcut durumun sebep olacağı sektörel sıkıntıları doğru tespit edip, etkin ve verimli çözümlerle doğru müdahaleyi yapmanın, işletmeleri ve ticaretin hızını koruma altına alacağı kanaatindeyim. Geç müdahaleler ya da geç tespitler birçok işletmenin faaliyet hacmine ve dolayısı ile istihdam kaybına zemin oluşturmaktadır. İşletmelerin, kurumların güçlü, zinde, dinamik ve verimli tutulabilmesi için değişime, yenilenmeye, gelişime açık olması ve öngörünün mümkün olduğunca üst düzeyde tutulabilmesi gerekiyor. ATO üyeleri olarak, bizlerin bunu çok iyi analiz ederek değişim, gelişim ve başarı için sorunu kaynağında çözmeye başlamamız, kaçınılmaz bir gerekliliktir” dedi.