ATO Başkanlığı için ilk aday

Nisan ayında yapılacak Ankara Ticaret Odası Başkanlığı seçimine ilk aday Kutup Şirketler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kızılmeşe oldu. ATO Başkanlığı’na 2016 yılının aralık ayında yapılan ara seçimde Gürsel Baran getirilmişti. ATO’da bir dönem komite, bir dönem de meclis üyesi olarak görev alan Kızılmeşe, Ankara'daki ticari hayatın canlanmasına katkı sunmak ve ATO’yu daha geniş katılımla yönetmek için başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Ankara'da 32 mağaza ile 35 yıldır ticari hayata emek verdiğini belirten Kızılmeşe, “Mevcut durumun sebep olacağı sektörel sıkıntıları doğru tespit edip, etkin ve verimli çözümlerle doğru müdahaleyi yapmanın, işletmeleri ve ticaretin hızını koruma altına alacağı kanaatindeyim. Geç müdahaleler ya da geç tespitler birçok işletmenin faaliyet hacmine ve dolayısı ile istihdam kaybına zemin oluşturmaktadır. İşletmelerin, kurumların güçlü, zinde, dinamik ve verimli tutulabilmesi için değişime, yenilenmeye, gelişime açık olması ve öngörünün mümkün olduğunca üst düzeyde tutulabilmesi gerekiyor. ATO üyeleri olarak, bizlerin bunu çok iyi analiz ederek değişim, gelişim ve başarı için sorunu kaynağında çözmeye başlamamız, kaçınılmaz bir gerekliliktir” dedi.