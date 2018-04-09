ATO seçiminde kavga! Son dakika haberleri

Ankara Ticaret Odası (ATO) binasında gerçekleşen seçimlerde kavga çıktı. İddiaya göre kavgada ATO Başkan Vekili Mustafa Deryal’ın burnu kırıldı.

İddiaya göre, ATO binasında düzenlenen komite ve meclis üyelikleri seçiminde ismi belirlenmeyen şahıslar tarafından saldırı gerçekleştirildi. İddiaya göre, binanın hemen girişinde gerçekleşen olayda ATO Başkan Vekili Mustafa Deryal'ın burnu kırıldı.

Deryal ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca olayda bir polis memuru da fenalaştı. Fenalaşan polis memuru, ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ATO yöneticileri saat 15.00'te basın açıklaması gerçekleştirecek.

Ayrıca olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi intikal etti.

İHA