Av macerası kötü bitti!

Olay, bugün saat 13.45 sıralarında Arpacık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Fatih G. (19) ve arkadaşı Hilmi I., ormanlık alana kuş avlamaya gitti. Fatih G., av tüfeğiyle Hilmi I.’yı kazayla başından vurdu.
Fatih G.’nin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hilmi I’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Fatih G., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Fatih G.’nin ifadesinde, çalılar arasında ses duyduğunu, o sırada kuş sanıp tüfeğini ateşlediğini, arkadaşını vurduğunu anlayınca durumu yetkililere bildirdiğini söylediği öğrenildi. DHA
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