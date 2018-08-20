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Avcılar’da yangında mahsur kalan anne ve kızını itfaiye kurtardı

Avcılar'da 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

android-time 17:38 20 Ağustos 2018
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Avcılar'da 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Ambarlı Mahallesi Seymen Sokak içerisinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı.  İddiaya göre, binanın teras katında et pişirilirken manga devrildi. Ahşap olan terasa sıçrayan alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle binayı dumanlar sardı. Bu sırada üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenenler, kontrol amaçlı ambulanslara alındı.

 

FOTOĞRAFLAR: DHA

FOTOĞRAFLAR: DHA

Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

DHA

Son güncelleme: android-time 20:0520.08.2018
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