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Avcılar’da yasal olmayan cinsel içerikli hap operasyonu

Avcılar'da bir depoya düzenlenen operasyonda değeri 1 milyon liradan fazla olan cinsel kuvveti arttırıcı hap ele geçirildi. Hapların yanında boş kapsüllere ve enerji içeceklerine de polis tarafından el konuldu.

android-time 21:38 16 Mart 2018
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Avcılar’da yasal olmayan cinsel içerikli hap operasyonu
Avcılar'da bir depoya düzenlenen operasyonda değeri 1 milyon liradan fazla olan cinsel kuvveti arttırıcı hap ele geçirildi. Hapların yanında boş kapsüllere ve enerji içeceklerine de polis tarafından el konuldu.

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi’nde teknik ve fiziki takibin ardından, cinsel içerikli hap ve enerji içeceği üretilen bir depoya bugün baskın düzenledi.

FOTO DHA

FOTO DHA

Depoda piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan, 17 bin cinsel içerikli hap, 35 bin boş kapsül ile hapların konulduğu 105 bin jelatin paket, içinde yasaklı madde olduğu değerlendirilen 14 bin kutu enerji içeceği, enerji içeceği dolumuna yarayan 8 makine, 6 kapsül dolum aparatı ele geçirildi.

FOTO DHA

FOTO DHA

Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. El konulan maddeler, paketlenerek imha edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. DHA

Son güncelleme: android-time 21:4716.03.2018
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