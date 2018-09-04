AVM esnafından 1 milyon lira haraç istediler

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Mobiliyum AVM´deki esnaftan 1 milyon lira haraç istedikleri öne sürülen 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği´ne bağlı ekipler, alınan ihbarlar üzerine suç örgütü ve silahlı yağma şebekesi üyesi oldukları iddia edilen V.Y., M.B. ve A.U.´yu teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilerin Mobiliyum AVM´de bazı işyerlerinin sahiplerinden 1 milyon lira haraç istedikleri bilgisine ulaşan polis, AVM´de önlem aldı. Şüpheliler, parayı almaya geldiklerinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. DHA