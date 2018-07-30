AVM’de korkuç olay! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'a turist olarak gelen Cezayir'li ailenin 4 yaşındaki üyesi Hamit Yusuf İstiklal Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki yürüyen merdivenin bantlarından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ihmal olup olmadığı soruşturma kapsamında hazırlanan raporla ortaya çıkacağı öğrenildi.

Tatil için İstanbul’a gelen Yusuf ailesini yasa boğan olay 27 Temmuz Günü saat 16.00 sıralarında İstiklal Caddesi’ndeki bir AVM’de yaşandı.

İddialara göre, annesi oturduğu esnada 4 yaşındaki Hamit Yusuf yürüyen merdivenlere doğru ilerledi. Bir anda yürüyen merdivenin bandına elini sıkıştırdığı iddia edilen 4 yaşındaki çocuk merdiven boşluğundan aşağı düştü.

Olayı gören görevliler ve vatandaşlar hemen Yusuf’a ilk müdahelede bulunarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen 4 yaşındaki Hamit Yusuf tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başlatılan soruşturma kapsamında olay yerine gelen savcı incelemelerde bulundu. Yaşanan olayla ilgili ihmal olup olmadığı adli soruşturma kapsamında hazırlanan raporla ortaya çıkacağı öğrenildi.