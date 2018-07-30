AVM’de korkuç olay! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Tatil için İstanbul’a gelen Yusuf ailesini yasa boğan olay 27 Temmuz Günü saat 16.00 sıralarında İstiklal Caddesi’ndeki bir AVM’de yaşandı.
İddialara göre, annesi oturduğu esnada 4 yaşındaki Hamit Yusuf yürüyen merdivenlere doğru ilerledi. Bir anda yürüyen merdivenin bandına elini sıkıştırdığı iddia edilen 4 yaşındaki çocuk merdiven boşluğundan aşağı düştü.
Olayı gören görevliler ve vatandaşlar hemen Yusuf’a ilk müdahelede bulunarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen 4 yaşındaki Hamit Yusuf tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Başlatılan soruşturma kapsamında olay yerine gelen savcı incelemelerde bulundu. Yaşanan olayla ilgili ihmal olup olmadığı adli soruşturma kapsamında hazırlanan raporla ortaya çıkacağı öğrenildi.