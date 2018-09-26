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AVM’de tavan çöktü: 8 yaralı

Batman'da bir alış veriş merkezinin 4'üncü katının ters tavanı çöktü. Olayda 8 kişi yaralandı.

android-time 22:00 26 Eylül 2018
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AVM’de tavan çöktü: 8 yaralı
Batman'da bir alış veriş merkezinin 4'üncü katının ters tavanı çöktü. Olayda 8 kişi yaralandı.

Batman’da bir alış merkezinde bulunan işyerinin tavanı çöktü. 4’üncü katta meydana gelen olayda işyerinin 8 çalışanı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, UMKE ve polis ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Batman Bölge Devlet Hastanesine ve kentteki çeşitli özel hastanelere kaldırıldı. Yaralananların isimlerinin Hayrettin Ertaş, Hilal Avşin, Ayşe Gümüş, Dilan Bozyiğit, Yunus Yıldız, Osman Yıldız, Müge Demirhan olduğu ve ismi henüz öğrenilmeyen bir kişinin daha yaralandığı öğrenildi. İHA

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